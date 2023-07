California Dreaming

Proprio come i nomi dei primi modelli Ferrari – MM (che sta per Mille Miglia), LM (che sta per Le Mans) e Monza – rimandavano ai primi straordinari successi della Scuderia nel motorsport, così il nome California richiamava subito alla mente immagini di paesaggi soleggiati, divertimento e piacere di guida open-air. Ogni Ferrari California successiva ha richiamato, allo stesso modo, il mondo glamour e baciato dal sole di Malibu, Beverly Hills e Santa Barbara.

Il nome California non era stato scelto solo per motivi di marketing, per evocare il luccicante lifestyle della West Coast. La prima Ferrari California era destinata infatti al mercato USA.

Facciamo un passo indietro alla metà degli anni ’50, non molto tempo dopo l’avvio di grande successo dell’attività di importazione di Ferrari in America da parte di Luigi Chinetti, il primo a vincere a Le Mans per la Scuderia. Gli Stati Uniti erano diventati un mercato importante e il fiduciario per la West Coast, John Von Neumann, riteneva di aver terreno fertile per una versione spider della attraente 250 GT Berlinetta, la Ferrari stradale coupé più bella dell’epoca. Nacque così la prima Ferrari California. Era il 1957.