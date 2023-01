Come spesso accade, Emma era giunta a Maranello con una priorità ben chiara in mente: “La caratteristica fondamentale per me era il colore”, insiste. Desiderava che l’auto fosse intonata a uno stupendo anello di diamanti e zaffiri blu disegnato per lei dal suo gioielliere londinese di fiducia.

L’ampia palette di tonalità disponibili da Tailor Made per la carrozzeria l’ha lasciata a bocca aperta. Sono riusciti il giorno stesso ad abbinare il suo amato anello a una tonalità particolare di blu, ribattezzato poi con il suo nome, come precisa con orgoglio ma anche con un velo di pudore.



Emma non aveva in mente un “tema” preciso. “Ma sapevo quello che volevo, perché la 812 GTS è un’auto estremamente classica e bella”, spiega con entusiasmo. “Volevo aggiungere dettagli minimal e chic. Ho sempre amato la pelle di Poltrona Frau e il cashmere di Loro Piana”.



L’uso originale del cashmere è declinato in una striscia grigia in lana che corre lungo i profili dei sedili fino alla consolle centrale. “Lo paragonerei a un abito da sera con un’elegante banda sul fianco in un tessuto diverso”.



Gli interni sono dominati dai suoi colori preferiti: grigio, blu e rosso. Per la pelle Poltrona Frau dei sedili ha scelto un originale “rosso Amarone”. Il rosso è ripreso anche nella parte centrale del cruscotto, in pelle.

“Il rosso, il blu navy e il grigio stanno benissimo insieme. Sono i colori che indosso più spesso, tanto in estate quanto in inverno”, afferma. L’abbinamento è messo in risalto anche dagli appoggiatesta rossi, su cui è ricamato a mano il simbolo del Cavallino Rampante in grigio.