Nel 1946 tornò in Europa e, come narra la leggenda, trascorse una memorabile vigilia di Natale con Enzo Ferrari a Modena, discutendo su come fare fortuna nel dopoguerra. Per Enzo il futuro era chiaro: un ritorno alle corse con la 125 S con motore V12. Per Chinetti, che intuiva il valore di vendere ai suoi nuovi amici le auto più belle e veloci che l’Europa potesse offrire, si trattava dell’occasione perfetta: sarebbe diventato l’agente esclusivo di Ferrari per i clienti americani.

Il primo Cavallino Rampante che Maranello spedì dall’altra parte dell’Atlantico nell’ambito di questa nuova partnership fu una 166 MM Barchetta, seguita da una 166 Corsa Spider, entrambe vendute prima di toccare il suolo americano. La strada era stata aperta: ora tutto quello che Chinetti doveva fare era convincere questo nuovo mercato che l’unica auto da possedere era una Ferrari. E sapeva che il modo più veloce per farlo era vincere delle gare.