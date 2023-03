The Official Ferrari Magazine ha organizzato una piccola sorpresa per Miguel Molina, chiudendo al traffico il ponte di 4 km che attraversa la laguna e collega la città di Grado alla terraferma. Un “regalino” che ha consentito al pilota di spingere sull’acceleratore scatenando la potenza record di 221 CV per litro della vettura.

“Che dire?” sorride Molina, ricordando con grande piacere quello sprint. “L’accelerazione è davvero potente. Quando entrano in funzione entrambi i motori, la schiena si incolla al sedile. È una sensazione fantastica, che riflette perfettamente la natura di quest’auto”.