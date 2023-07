In realtà, la 312 PB di Merzario e del brasiliano Carlos Pace avrebbe dominato la corsa se all’imbrunire, mentre il pilota comasco era largamente in testa, l’abitacolo non si fosse improvvisamente allagato. Non di acqua, ma di benzina.

Il panico: “Mi ritrovai con la tuta fradicia, terrorizzato che potesse scatenarsi un incendio” ricorda oggi Merzario. Da Moulsanne sino ai box viaggiai a passo d’uomo, senza frenare nel timore che partisse una scintilla. Si era rotto il serbatoio di destra. I meccanici fecero il solito miracolo, con una riparazione lunga ma allo stesso tempo veloce. Ripartimmo con una quindicina di giri di distacco che alla distanza vennero più che dimezzati. Avremmo vinto facilmente…”, sospira, ancora molto deluso.

Merzario, fisico da fantino e cappello da cow boy in testa, ricorda ogni dettaglio con lucidità e passione, ma anche con rammarico, perché quello fu il suo miglior piazzamento in quattro partecipazioni alla 24 Ore francese. E come ricordo non ha neppure una coppa: “Appena giunto all’arrivo mi cambiai e, con un’auto che mi aspettava, mi precipitai all’aeroporto di Orly”.