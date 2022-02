La carrozzeria è l’unico elemento del restauro non eseguito internamente, come spesso accadeva anche in passato. Gli ingegneri Ferrari hanno ispezionato il telaio e la trasmissione della 0844 e l’hanno trovata pressoché intatta, completa di un motore “matching numbers”.

Fortunatamente, il complesso telaio tubolare era rimasto in gran parte integro. “È difficile modificare il telaio perché è utilizzato per contenere fluidi come olio, carburante e liquido di raffreddamento”, spiega Modena. “Ma proprio per questo è molto importante che i tubi del telaio siano in buone condizioni. Uno dei pochi elementi che abbiamo dovuto ricostruire è stata l’insolita struttura che sostiene il radiatore, situata in posizione ribassata sulla parte frontale dell’auto. Ma avendo i disegni originali nel nostro archivio siamo riusciti a rifarla esattamente uguale”.

Il telaio numero 0844 è stato uno dei 25 restauri completi di Ferrari Classiche nel 2021, insieme a circa altre 40 commissioni di riparazione. Dal 2006 il personale è quasi raddoppiato per soddisfare la domanda. Il che non sorprende quando sono coinvolte auto di grande importanza storica come questa Ferrari 412 P. Parafrasando George Orwell: “Tutte le Ferrari sono importanti, ma alcune Ferrari sono più importanti di altre”.