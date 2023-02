Ma non è solo la combinazione di colori all’interno e all’esterno a renderla così speciale. L’auto è dotata anche di un esclusivo “pacchetto lifestyle”: progettato per esaltare l’esperienza di guida, racchiude in sé molti aspetti del fascino della Cina.

Quattro diffusori di aromi in ebano e cristallo consentono di scegliere un profumo per ogni stagione, mentre un set da tè in bambù intrecciato è accompagnato da oggetti da tè rossi e dorati. Ci sono anche un portasigari in ebano, un posacenere in pietra d’inchiostro, un aquilone di carta, coperte in cashmere e un set di dama cinese realizzato in agata e pelle.