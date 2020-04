Una stagione nuovamente esaltante per la Scuderia Ferrari

La stagione 2012 è nuovamente esaltante per la Scuderia Ferrari che, ancora con Fernando Alonso, si gioca il Mondiale fino all’ultima corsa. Dalla fabbrica di Maranello esce la F2012, una vettura che cresce con il passare della stagione. Fernando Alonso è autore di alcune grandiose vittorie. In Malesia, complice la pioggia, trionfa dopo essere scattato ottavo sulla griglia di partenza, mentre nel Gran Premio d’Europa è autore di una corsa incredibile. Dopo una sessione di qualifica disastrosa, che lo vede fuori dai primi dieci, in gara si scatena e, aiutato anche da un pizzico di fortuna, riesce ad imporsi in casa visto che la gara si disputa sul circuito cittadino ricavato sulle strade del porto agonistico di Valencia, già teatro della Coppa America di vela. Fernando si impone anche in Germania e il vantaggio in classifica aumenta ancora. In Belgio, però, lo spagnolo è vittima di uno spettacolare incidente innescato al via dalla Lotus di Romain Grosjean che lo lascia a secco di punti.