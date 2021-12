Il futuro può avere tante forme. Qual è la tua?

Da un po’ di tempo a questa parte stiamo vivendo un periodo particolare. Il mondo sta cambiando e ci ha portato a guardare al domani con occhi diversi, meno sicuri di quello che ci aspetta.

Ma è questa la realtà che ci attende?



No. In Scuderia Ferrari siamo convinti che il futuro sia ancora tutto da inventare! Nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, le possibilità che ci offre il domani rimangono infinite e il limite che ci separa dal raggiungerle è solamente quello della nostra immaginazione.



L’iniziativa Shape Another Future nasce proprio con l’intento di celebrare la capacità di immaginare e sognare, offrendo a chi partecipa la possibilità di raccontare il futuro che vorrebbe attraverso la sua creatività.