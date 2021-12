“

È stata una qualifica molto tirata qui a Portimão.

Carlos Sainz

#Carlos55

C’era molto vento e le condizioni non erano ottimali, ma sono contento di come è andata. In pista mi sono sentito subito a mio agio, e le scelte che abbiamo fatto in termini di assetto si sono rivelate azzeccate. L’aspetto più positivo è che l’approccio che abbiamo adottato sembra stia funzionando, e così il feeling con la macchina è migliorato sessione dopo sessione. C’è ancora margine di miglioramento, ma oggi abbiamo fatto un bel passo avanti, e non posso che esserne contento. Avrei preferito entrare in Q3 con le Medium. Avevo un buon ritmo con quella mescola, e se non avessi trovato del traffico nel mio secondo giro lanciato sarei stato al sicuro. Visto però che avevamo ancora un set di Soft dopo il primo run di Q1, abbiamo deciso che era meglio non correre rischi inutili e le abbiamo montate. Una volta entrati nella top ten, grazie a un paio di buoni giri ci siamo guadagnati la quinta posizione. Queste gomme ci daranno un po’ di svantaggio in gara, ma se riesco a fare una buona partenza e a gestire bere le gomme credo che potremo lottare per dei buoni punti. Hasta mañana.