Sponsor

Weichai

Weichai Power Co., Ltd è stata fondata nel 2002, avendo come sponsor principale Weichai Holding Group Co., Ltd. che ha attirato accreditati investitori nazionali e stranieri.

Situata a Weifang di Shandong, capitale mondiale degli aquiloni, è la prima compagnia quotata sia nella Borsa di Hong Kong che in quella della Cina continentale per realizzare ulteriori affari in Cina. Weichai è uno dei produttori di automobili e strumentazione più forti in Cina. Dopo la fusione con Torch Automotive Group Co., Ltd nel 2007, la compagnia produce ora veicoli, motori e parti di automobili così come piattaforme commerciali unitamente al lucroso settore degli autocarri industriali, compresi motore, trasmissione, assali, e veicoli commerciali. Weichai Power considera il “Green Power, International Weichai” come la missione e la “soddisfazione del cliente” come l’obiettivo: sono questi i valori che hanno fondato la cultura di “responsabilità, comunicazione, diversità”. Nel corso del dodicesimo piano quinquennale, Weichai tenterà di raggiungere l’eccezionale obiettivo di diventare una delle prime 500 imprese del mondo, affermandosi come un gruppo imprenditoriale internazionale.