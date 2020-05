Sponsor

MAHLE

MAHLE è un fornitore leader a livello internazionale dell’industria automobilistica ed è pioniere inoltre nell’ambito della mobilità del futuro.

L’obbiettivo del gruppo Mahle è quello di rendere i trasporti più efficienti, più attenti all’ambiente e più comodi ottimizzando continuamente i motore a scoppio, portando avanti l’utilizzo di combustibili alternativi e mettendo le basi per una introduzione della mobilità elettrica a livello mondiale. Il Gruppo Mahle copre tutte le importanti esigenze poste dai propulsori e dalla tecnologia della climatizzazione: entrambi sia per motori a combustione che per la mobilità elettrica. A livello mondiale un veicolo su due monta prodotti MAHLE. I componenti e i sistemi MAHLE trovano impiego anche fuori dal contesto stradale, sia in applicazioni fisse che mobili, su rotaia, o su navi. Nel 2018, il gruppo con i suoi circa 79.000 dipendenti ha realizzato un fatturato di 12,6 miliardi di Euro ed è presente in più di 30 paesi con 160 siti di produzione. In 16 grandi centri di Ricerca e Sviluppo distribuiti in Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Spagna, Slovenia, Stati Uniti d’America, Brasile, Giappone, Cina e India, sono oltre 6.100 gli ingegneri e i tecnici addetti allo sviluppo che lavorano a innumerevoli soluzioni innovative per la mobilità del futuro.