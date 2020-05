Fornitore

Garrett

Garrett Motion è un’azienda leader in campo tecnologico, che offre all’industria automobilistica soluzioni per aiutare a costruire veicoli più sicuri, più connessi, efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Le sue innovazioni, derivate da oltre 65 anni da pionieristici sistemi di turbocompressione, sfruttano la competenza meccanica, elettrica e software di 1.200 ingegneri in tutto il mondo per consentire ai propri clienti di stabilire nuovi parametri di riferimento nelle prestazioni dei veicoli di oggi, anticipando le loro esigenze per i veicoli connessi e autonomi di domani. Il portafoglio di Garrett è uno dei più ampi del settore e fornisce soluzioni di turbocompressione a benzina e diesel, celle combustibili a idrogeno e applicazioni di potenziamento elettrico per veicoli passeggeri e veicoli commerciali su strada e fuoristrada. Guarrett impiega 7.500 persone in 13 stabilimenti di produzione e 5 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo.