Ecopol

Ecopol è uno dei principali produttori di pellicole idrosolubili e biodegradabili in costante ascesa. I pilastri dell’innovazione di Ecopol sono la riduzione delle emissioni di CO2 e dell’utilizzo della plastica.

Con sede in Italia, Ecopol ha due stabilimenti di produzione, in Toscana e in Georgia (Stati Uniti d’America), e impiega complessivamente oltre 130 persone.





Le pellicole prodotte sono utilizzate principalmente nel settore dei prodotti per la cura della casa dai principali operatori mondiali del settore FMCG (beni di largo consumo) come imballaggio primario biodegradabile e idrosolubile. Le pellicole Ecopol sono utilizzate anche in altre applicazioni, tra le quali l'imballaggio primario dei prodotti legati alla cura della persona, i cosmetici, la produzione di piani di lavoro, l'imballaggio di fibre di rinforzo per il cemento e la stampa a trasferimento d'acqua.



Le pellicole Ecopol forniscono ai clienti finali un prodotto facile da usare e biodegradabile, che consente di ridurre significativamente le emissioni di CO2 lungo l'intera catena di fornitura.