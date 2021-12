Ignacio Rueda, detto Iñaki, nasce a Madrid il 6 agosto 1978.

Cresce in una famiglia nella quale i rally sono di casa e questo instilla in lui la passione per il motorsport. Gareggia in motocross dal 1991 al 1999, mentre dal 1997 al 2003 studia e lavora presso la University of Colorado, dove si laurea in Ingegneria Meccanica e si specializza in Controlli e Sistemi Dinamici.



A fine 2003 il desiderio di lavorare in Formula 1 induce Rueda a fare un Master in Motorsport presso la Cranfield University, in Inghilterra. Poco dopo inizia a lavorare in McLaren Electronics ma la voglia di calcare le piste lo porta nel 2005 alla Jordan Grand Prix, poi Midland, dove Rueda è Systems Engineer. È con questa qualifica che a fine 2006 passa alla Renault. Nel 2011 la squadra viene rinominata Lotus e Iñaki diventa Race Strategy Engineer ricoprendo quella posizione fino al 2014. Al termine di quella stagione passa alla Scuderia Ferrari dove diventa Head of Race Strategy. A partire dalla stagione 2021 il suo ruolo diventa Head of Race Strategy and Sporting. Ancora adesso Iñaki ama guidare le moto da cross che considera il suo principale hobby. La sua più grande passione continua però a coincidere con il suo lavoro: l’attività in pista, in particolar modo la gara della domenica.