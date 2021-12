Per la prima volta la Casa di Maranello schiera una monoposto spinta da un propulsore a 10 cilindri

Come indicato dalla sigla, il 3 è la cilindrata in litri e 10 è appunto il numero dei cilindri con angolo di 75° tra le bancate. Il motore è il tipo 046 più leggero e compatto e con questo motore Barnard realizza una vettura come al solito innovativa con le due prese d’aria che sembrano quelle di un caccia. Ma non tutto sembra funzionare dal punto di vista aerodinamico e la macchina è inferiore alle aspettative. Comunque una novità la si trova anche nella strumentazione e nei comandi riuniti sul volante così che, grazie anche alle due leve di comando del cambio, il pilota si può concentrare meglio sulla guida.



Il numero 1 torna sulle Ferrari nel 1996 grazie a Michael Schumacher; accanto a lui c’è un britannico, Eddie Irvine. Il gap rispetto ai team leader non è stato ancora colmato ma, anche per le doti di pilotaggio del campione tedesco, la Ferrari torna a essere competitiva. Sono 80 i punti conquistati alla fine della stagione, con tre successi, tutti di Michael: Spagna, Belgio e Italia. La lotta per il titolo Piloti rimane una questione interna alla Williams, con Damon Hill che precede Jacques Villeneuve, il figlio di Gilles.