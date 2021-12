“

"Oggi non è arrivato il risultato che volevo.

Carlos Sainz

#Carlos55

So che il potenziale per fare bene c’era tutto, purtroppo non sono stato in grado di mettere insieme tutti i settori nello stesso giro. Azzeccavo alla perfezione alcune curve e ne sbagliavo altre, ed è stato così fin dall’inizio della qualifica. In un gruppo così serrato ogni piccolo errore rischia di costarti tanto in termini di posizioni e per questo non posso dirmi soddisfatto. Credo anche che questa pista per le sue caratteristiche abbia messo in evidenza che mi manca ancora un po’ di esperienza con la vettura per sapere esattamente cosa aspettarmi in ogni momento ed essere in grado di estrarre dalla SF21 tutto il potenziale. Quel momento arriverà, ne sono sicuro, ma sento di essere ancora in una fase di apprendistato. Per quanto riguarda domani, potete stare certi che darò tutto me stesso per recuperare posizioni e lottare per il miglior risultato possibile. Il passo che ho è incoraggiante e cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio la scelta libera di gomme per la partenza."