Il motore destinato ad avere una grande importanza è un V6 a 65° chiamato così in memoria del figlio di Enzo Ferrari messo a punto nel 1956.

Grazie alle sue prestazioni sportive riporterà la Ferrari ai massimi livelli e darà vita ad una nuova marca, la Dino appunto molto importante anche sul piano industriale, non solo per le vetture prodotte a Maranello ma anche quelle Fiat dotate di un motore appositamente derivato. Grazie a questo accordo la Ferrari ha potuto utilizzare in F2 il motore che, per regolamento, doveva avere il monoblocco di un modello di serie.



La prima vettura ad utilizzare questo motore è la monoposto per la F2 che debutta nel 1957 così che si conviene datare in quell’anno anche la nascita del nuovo propulsore. Il progetto di base, come sempre è avvenuto, ha visto poi numerose varianti che hanno dato vita a nuovi tipi di vetture nelle cui descrizioni viene annotato il riferimento alle loro origini.