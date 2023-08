Ferrari firma un accordo di partnership con DXC Technology

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari”) annuncia che Ferrari S.p.A., una società italiana da essa interamente controllata, ha siglato un accordo di partnership pluriennale con DXC Technology (NYSE: DXC), azienda globale di servizi tecnologici specializzata nella creazione delle più avanzate soluzioni digitali per il settore automotive.

In base al nuovo accordo pluriennale, che sarà effettivo a partire dal quinto Gran Premio della stagione di Formula 1, a Miami (5-7 maggio 2023), DXC Technology diventerà Team Partner della Scuderia Ferrari e il suo logo sarà presente sulle SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz così come sulle tute e i caschi dei piloti.

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, ha dichiarato: “Siamo lieti di iniziare questa partnership con DXC Technology, una società che già fornisce infrastrutture ICT per i sistemi critici di Ferrari con la quale in futuro esploreremo nuove soluzioni di gestione delle risorse software in futuro. Con DXC condividiamo valori come la competenza aziendale, la ricerca dell’innovazione continua e la dedizione all’eccellenza. Non vediamo l'ora di far crescere la partnership negli anni a venire".

Michael Corcoran, Global Lead, DXC Analytics & Engineering: "Lavoriamo con Ferrari da diversi anni sulle loro infrastrutture essenziali e siamo orgogliosi di avviare una partnership che prevede di guidarli verso il loro futuro tecnologico. Siamo impegnati a innovare la tecnologia che trasforma le capacità informative dei veicoli e a migliorare l'esperienza di guida per tutti".