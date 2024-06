La Scuderia parteciperà alla F1 Academy attraverso la Ferrari Driver Academy

La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare la propria partecipazione al campionato di F1 Academy, la serie per monoposto tutta al femminile ideata da Formula 1. Nella stagione 2024 tutti i dieci team della massima categoria avranno una vettura a rappresentarli, per la Casa di Maranello ci sarà dunque una monoposto con la livrea nei colori della Ferrari Driver Academy, affidata a una delle ragazze che fanno parte del programma giovani della Scuderia.

Le ragazze. Attualmente tra le allieve della FDA ci sono la spagnola Maya Weug, e la brasiliana Aurelia Nobels, entrambe provenienti dall’iniziativa promossa dalla FIA Women in Motorsport Commission denominata “Girls on Track – Rising Stars” di cui la Ferrari Driver Academy è partner principale. A fine anno andrà in scena la quarta edizione di questo speciale programma di scouting, e la vincitrice avrà la possibilità di entrare a propria volta a far parte della FDA.