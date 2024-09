Carlos: “A Silverstone abbiamo fatto un investimento”

Carlos Sainz è convinto che quanto fatto dalla Scuderia Ferrari HP a Silverstone darà i suoi frutti: “Nella scorsa gara abbiamo fatto un investimento, abbiamo sacrificato la corsa rinunciando ad ottimizzare il pacchetto per quella pista ma ci siamo portati a casa talmente tanti dati che credo che siamo riusciti a trovare la strada”.

Chance. Secondo lo spagnolo occorrerà un po’ di tempo: “Non siamo certo stati gli unici a soffrire nello sviluppo della vettura, basta guardare cosa è successo a tanti altri team. Probabilmente questo accade perché siamo al limite del margine di sviluppo con queste vetture e quello che ancora si può spremere da fondo e altre componenti lo si può vedere per davvero solo in pista, e non al simulatore. Sono convinto che ci sia la chance di tornare a lottare per la vittoria come è accaduto in Australia ad inizio stagione”.

Evoluzione. Carlos ha parlato anche della pista dell’Hungaroring: “Una volta questa veniva chiamata ‘la Monte-Carlo senza muri’, ma ormai è un circuito da media velocità, mentre la pista di Monaco è rimasta da bassa velocità. È una divisione che non ha più senso. Di sicuro con queste macchine guidare a Budapest è diventato più divertente”.