Carlos: “Vorrei un podio da dedicare a mio nonno”

Carlos Sainz ha partecipato alla conferenza stampa FIA del Gran Premio di Ungheria dicendosi curioso di verificare il grado di competitività della sua SF-23 sul tortuoso Hungaroring: “Questo circuito dovrebbe essere adatto alla nostra monoposto – ha affermato lo spagnolo – ma il gruppo alle spalle delle Red Bull è talmente compatto che ogni dettaglio può fare la differenza tra una posizione da podio e una ai margini della zona punti. Noi daremo il massimo per cercare di massimizzare il nostro potenziale fin dalla qualifica, quando dovremo fare i conti con un format nuovo”. I piloti, infatti, nel Q1 dovranno girare unicamente con gomme di mescola Hard, in Q2 avranno a disposizione le Medium, e potranno contare sulle Soft solo in Q3.

Motivazione speciale. Per Carlos si tratta di un fine settimana particolare: “Per la mia famiglia gli ultimi giorni sono stati piuttosto tristi, perché abbiamo perso il mio nonno. Mi piacerebbe potergli dedicare un piazzamento sul podio qui in Ungheria e per questo correrò con una motivazione in più per fare bene”.