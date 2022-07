Quali recap: Carlos e Charles secondo e terzo

Temperature: aria 22, pista 32

Q1. Nuvole minacciose sull’Hungaroring ma niente pioggia all’inizio della sessione. Carlos e Charles aspettano qualche minuto prima di lasciare il garage. Entrano in pista con un treno di Soft nuove ciascuno e ottengono rispettivamente 1’19”317 e 1’19”979 e poi 1’18”561 e 1’18”806. Entrambi sono promossi al Q2.

Q2. Charles e Carlos tengono in macchina le gomme Soft del Q1 ottenendo rispettivamente 1’18”769 e 1’18”849. I due rientrano per un treno di Soft nuove e si migliorano in 1’17”946 e 1’17”768. Accedono entrambi al Q3.

Q3. I piloti vedono qualche goccia di pioggia ma anche l’ultima sessione è asciutta. Due i treni di Soft nuovi a disposizione dei due piloti. Con il primo Carlos ottiene 1’17”505, mentre Charles fa segnare 1’17”985. Con l’ultimo treno di pneumatici permette a entrambi di migliorarsi: Leclerc centra 1’17”567, mentre Sainz si migliora in 1’17”421. Nel finale però George Russell passa sul traguardo con un tempo più basso di 44 millesimi. Carlos domani scatterà secondo davanti al compagno di squadra.