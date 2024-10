Quali recap: Carlos e Charles in seconda fila

A poche ora dalla fine della gara Sprint, le vetture tornano in pista per la qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti. L’aria è a 28 gradi, l’asfalto a 38.

Q1. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Soft usate. Lo spagnolo ottiene 1’34”104, Charles invece fa segnare un 1’34”913 che viene cancellato per il superamento dei limiti della pista. Entrambi rientrano per un treno di Soft nuove e si migliorano. Leclerc ottiene 1’33”241, Sainz 1’33”556, tempi più che sufficienti per accedere al Q2.

Q2. Charles e Carlos scendono in pista con pneumatici Soft usata: lo spagnolo ottiene 1’33”433, il monegasco 1’34”046. Entrambi montano gomme Soft nuove con le quali si migliorano: Sainz sale in seconda posizione con 1’32”836, mentre Leclerc centra 1’32”962 e accede al Q3 con il quarto riscontro cronometrico.

Q3. Per l’ultima fase entrambi i piloti della Scuderia Ferrari HP hanno a disposizione due treni nuovi di gomme Soft. Al primo tentativo Carlos ottiene 1’32”652, Charles 1’32”740, tempi validi per la terza e la quarta posizione. Al secondo tentativo entrambi si stanno migliorando ma George Russell finisce contro le barriere in curva 19 e pone la parola fine alle qualifiche. Le Ferrari scatteranno dalla seconda fila, alle spalle di Lando Norris e Max Verstappen. La lotta è aperta.