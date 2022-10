Quali recap: terza pole position stagionale per Carlos

Cielo sereno, 30 gradi l’aria; 31 l’asfalto.

Q1. Carlos e Charles aspettano qualche minuto prima di entrare in pista. Lo fanno con gomme Soft nuove. Ottengono 1’35”297 e 1’35”795. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Anche nella seconda fase Charles e Carlos non hanno fretta di entrare in pista e lo fanno con gomme Soft usate. Ottengono 1’35”246 e 1’35”590 che bastano per passare il turno.

Q3. Nella fase decisiva Charles e Carlos arrivano con due treni di gomme Soft a disposizione. Al primo tentativo ottengono 1’34”624 e 1’34”783. Rientrati al box si migliorano entrambi ma è Carlos a stabilire la pole position in 1’34”356 mentre Charles è secondo in 1’34”421. Per Carlos è la terza pole position della carriera, che gli permette di andare ad affiancare José Froilan Gonzalez, Giuseppe Farina, Chris Amon, Nigel Mansell.