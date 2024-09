Prove libere 3: Carlos e Charles primo e terzo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il primo e il terzo tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya.

37 giri. Lo spagnolo e il monegasco sono scesi in pista con gomme Soft con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’13”536 e 1’13”572. Sulle due SF-24 è quindi stato caricato carburante per girare in configurazione gara. Nel finale sia Carlos che Charles hanno montato un nuovo set di Soft per provare il giro lanciato con la pista nelle migliori condizioni ottenendo in quel momento i propri tempi di riferimento: rispettivamente 1’13”013 e 1’13”050. Nel complesso Sainz ha percorso 19 tornate, una in più di Leclerc.