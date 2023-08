Prove libere 2: Charles e Carlos sesto e settimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e il settimo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. In questa seconda ora del venerdì entrambe le SF-23 hanno girato con gli aggiornamenti aerodinamici portati per questa gara.

64 giri. Entrambe le SF-23 sono scese inizialmente in pista con gomme Soft: Carlos al primo tentativo ha ottenuto 1’14”999, Charles 1’15”600. Rientrati ai box, i due sono tornati sul tracciato con un altro treno di Soft con le quali Leclerc ha centrato 1’14”246, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’14”274. A quel punto, con più di mezza sessione a disposizione, la Scuderia con entrambe le monoposto ha cominciato a lavorare in configurazione gara, dunque con più carburante a bordo, sia con pneumatici Soft che con le Proto di mescola C1. In totale Charles e Carlos hanno completato 32 giri ciascuno.