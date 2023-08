Prove libere 1: Charles e Carlos ottavo e nono

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto l’ottavo e il nono tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna al Circuit de Barcelona-Catalunya. In questa sessione la Scuderia ha effettuato comparazioni tra SF-23 in vecchia configurazione, con la quale ha girato il monegasco, e quella dotata degli aggiornamenti, affidata al suo compagno spagnolo.

57 giri. Entrambe le SF-23 sono scese in pista con delle gomme prototipo di mescola C1 portate da Pirelli in vista dell’esordio a Silverstone. Dopo dieci giri sia Carlos che Charles sono passati alla mescola Medium con la quale hanno ottenuto i primi tempi di riferimento in 1’17”035 e 1’17”110. Nella fase centrale del turno sulle due SF-23 sono state montate gomme Soft con le quali sia Carlos che Charles hanno ottenuto i migliori tempi in, rispettivamente, 1’15”726 e 1’15”694. Negli ultimi 15 minuti sulle due vetture è stato caricato carburante per provare la vettura in configurazione gara. Leclerc ha effettuato 28 giri, uno in più di Sainz.