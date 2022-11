Gran Premio di San Paolo 2022 di Giorgio Spalletta

BIO

Classe 1989, Giorgio Spalletta ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics di Roma, dove ora lavora come insegnante. Vive a Roma ed è membro dello Studio Panopticon. Ha lavorato per Bugs Comics (“Mostri, Alieni, Gangster”), Editoriale Aurea (“Border Town”), Sergio Bonelli Editore (“Orfani: Sam”) e Editoriale Cosmo (“Caput Mundi”, Selezione ufficiale al Premio Micheluzzi 2018 come miglior serie a fumetti). È stato assistente al disegno per David Messina su “Star Trek: The Q Conflict” di IDW Publishing.