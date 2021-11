Un punto all’attivo per la Scuderia Ferrari Mission Winnow nella Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, arrivato grazie al bel terzo posto di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc ha concluso al settimo posto.

Primo tempo in vantaggio. Parafrasando il linguaggio calcistico, nel confronto con l’avversario diretto nella classifica Costruttori la prima parte di questo weekend si è conclusa con la Scuderia in vantaggio per uno a zero, sia grazie al punto iridato conquistato dal pilota spagnolo – il che consente alla squadra di portare a 14,5 le lunghezze di vantaggio sulla McLaren – sia perché sulla griglia di domani se è vero che Norris partirà davanti a uno Charles che manterrà la stessa posizione di partenza di oggi, lo è altrettanto che Ricciardo ne ha perse tre.

Secondo tempo tutto da giocare. Restano ancora 71 giri da disputare per avere il bilancio definitivo di questa settimana e saranno molto lunghi e intensi su una pista difficile e insidiosa. L’obiettivo principale sarà ovviamente quello di consolidare la posizione nella classifica Costruttori. Molto lavoro attende ora i tecnici per preparare la gara e fondamentale sarà l’esperienza accumulata in questi 24 giri. Un’incognita da tenere in considerazione saranno le temperature, che dovrebbero essere sensibilmente più alte rispetto ad oggi pomeriggio.

Carlos Sainz #55





"Sprint Qualifying molto buona per quel che mi riguarda, dopo una delle mie migliori partenze della stagione. Lo scatto in avvio è uno dei miei punti di forza e quest’anno ho lavorato molto per arrivare ai miei livelli usuali anche con questa vettura. Sapevamo che la scelta tra la gomma Soft e la Medium era 50/50: eravamo sicuri che ci avrebbe aiutato nei primi due o tre giri ma poi pensavamo che la sua gestione sarebbe stata critica e che sarebbe stato difficile difendersi.

Invece sono riuscito a trovare il giusto equilibrio tra spingere al via e riuscire ad avere un passo costante per il resto della corsa. Ero consapevole che al minimo errore la Red Bull ci avrebbe potuto passare facilmente perché aveva un ritmo molto migliore e tenere dietro Checo è stato davvero difficile. Però ne è valsa la pena perché arrivargli davanti ci ha permesso di conquistare un punto extra e ci offre una buona possibilità per domani.

La gara sarà molto impegnativa ma io cercherò di confermare il buon passo di oggi e vedremo se riusciremo a portare a casa un risultato importante."









Charles Leclerc #16





"Credo che abbiamo del lavoro da fare in vista della gara per capire perché non siamo riusciti a ritrovare il buon passo che avevamo avuto questa mattina sulle gomme Medium. Sapevamo che le Soft potevano essere un vantaggio in partenza, ma mi aspettavo che le Medium sarebbero state la scelta migliore per il prosieguo della corsa. Sfortunatamente, le temperature sono scese a un certo punto e io sono andato in difficoltà, specialmente con l’anteriore.

La gara vera comunque è domani: siamo concentrati su quella e cercheremo di capire dove possiamo migliorare per dare battaglia e rimontare."













Laurent Mekies, Racing Director





"Bilancio tutto sommato discreto di questa Sprint Qualifying, che ci vede conquistare un punto iridato utile a rafforzare il terzo posto. Ottima la prova di Carlos, incisivo in attacco nel primo giro e fantastico in difesa nel lungo duello con Perez, durato praticamente 20 giri. Essersi tenuto dieto una Red Bull che aveva il vantaggio del DRS e di una mescola teoricamente più efficace sulla distanza è merito del gran lavoro fatto dal pilota e anche dei progressi fatti sulla vettura, in particolare da quando abbiamo introdotto il nuovo sistema ibrido.

Con Charles avevamo scelto di partire con le Medium. È scattato anch’egli molto bene ma poi non si è trovato perfettamente a suo agio con la vettura e ha perduto una posizione rispetto a quella occupata in griglia (recuperata domani grazie alle penalizzazioni altrui). Sta a noi cercare adesso di migliorare la macchina per permettergli di esprimere tutto il suo potenziale.

Domani ci attende una corsa molto impegnativa ma la base di partenza è solida, sia come livello di prestazione complessiva della squadra e dei piloti sia per le posizioni sulla griglia. Abbiamo un obiettivo ben chiaro per questo finale di stagione e daremo il massimo per ottenerlo."