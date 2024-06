Sprint Shootout recap: terza fila per Carlos e Charles

Prima della sessione che definisce la griglia di partenza della gara Sprint va in scena una mini sessione da dieci minuti per familiarizzare con le modifiche alla pista in curva 12 e 13. Ci sono 37 gradi nell’aria, 41 sull’asfalto.

SQ1. Nella prima fase tutti i piloti vanno in pista con gomme Medium nuove. Si gira a oltranza e Carlos fa segnare 1’25”872, quinto tempo. Charles, cui viene cancellato un tempo, centra 1’26”266 e passa il turno come 11°.

SQ2. Ancora gomme Medium anche nella seconda fase. Charles ottiene 1’26”110 che viene cancellato per non rispetto dei limiti della pista, mentre Carlos ottiene 1’26”048. Il monegasco si rilancia e ottiene 1’25”538, mentre Sainz ottiene 1’26”048, a sua volta cancellato, poi si rilancia e passa il turno per settimo in 1’25”433. Si migliora anche Leclerc in 1’25”367, sesto.

SQ3. Gomme Soft per la fase decisiva per l’assegnazione delle prime dieci posizioni della griglia. A Charles viene cancellato un 1’25”131 mentre Carlos ottiene 1’26”961. Si continua e lo spagnolo ottiene il sesto tempo in 1’25”155, mentre Leclerc è settimo in 1’25”247. Dopo la conclusione della sessione il tempo di Fernando Alonso viene cancellato e così i due ferraristi salgono di una posizione: Carlos quinto, Charles sesto.