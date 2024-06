Prove libere: Carlos e Charles secondo e terzo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar su un circuito di Lusail particolarmente sporco, in continua evoluzione.

54 giri. Charles e Carlos hanno iniziato il turno – su una pista al limite della praticabilità e con un vento molto forte – con gomme Hard con le quali hanno ottenuto come migliori tempi in 1’29”082 e 1’30”711. Nella fase centrale della sessione entrambi i piloti sono scesi in pista con gomme Medium con le quali il monegasco ha ottenuto 1’28”104 mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’28”817. Nel finale sulle due SF-23 sono state montati pneumatici Soft con i quali entrambi i piloti hanno fatto segnare i tempi di riferimento: 1’27”762 per Carlos, 1’27”909 per Charles. Per i due 27 giri ciascuno.