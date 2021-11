Giornata di apprendimento

Girare il più possibile per entrare in sintonia con un tracciato completamente nuovo. Questo l’obiettivo principale della Scuderia Ferrari Mission Winnow nella prima giornata del Gran Premio del Qatar. I dati accumulati nei 104 giri percorsi in due ore da Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno quindi ancora più importanti del solito per preparare in ogni dettaglio il resto del weekend. Quel che è certo è che c’è ancora molto lavoro da fare, sia a livello di messa a punto che di gestione gomme, specie quella della mescola più morbida.

FP1. Nella prima sessione – che si è svolta in condizioni completamente diverse da quelle che si troveranno in qualifica e gara – la Ferrari è stata la seconda squadra per numero di tornate all’attivo con 53: 26 per Carlos e 27 per Charles. I piloti hanno iniziato il turno con gomma Medium migliorandosi in maniera progressiva: Leclerc ha ottenuto 1’25”617, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’26”045. Nella seconda parte del turno sono stati montati pneumatici Soft con i quali lo spagnolo ha fatto segnare 1’24”713, sesto miglior tempo, subito seguito in classifica dal monegasco in 1’24”790.

FP2. Nella seconda sessione, che ha preso il via alle 17, il lavoro si è focalizzato maggiormente sulla messa a punto della vettura, sia sul giro singolo che sulla distanza. Entrambi i piloti hanno iniziato con gomma Hard, con la quale Charles ha fatto segnare 1’25”280 e Carlos è sceso fino a 1’24”914. Nella seconda parte del turno sono stati poi montati pneumatici Soft con i quali sia lo spagnolo che il monegasco hanno migliorato: Sainz (autore di 28 tornate) ha fatto segnare 1’24”033, mentre Leclerc (23) ha ottenuto 1’24”095. L’ultima sessione di prove libere è prevista domani alle 14 locali (12 CET), mentre le qualifiche scatteranno alle 17 (15 CET).

Carlos Sainz #55

Il primo giorno su una pista nuova è sempre eccitante e impegnativo, perché si tratta di un’esperienza completamente nuova. In tutta onestà, credo che questo circuito abbia sorpreso tutti per quanto è filante e per le velocità che si raggiungono in curva. Ci sarà da lavorare sodo sull’assetto perché abbiamo dovuto modificarlo parecchio rispetto a quello che avevamo in mente.

Non siamo ancora dove vorremmo essere, e per questo ci sarà bisogno di migliorare la vettura stanotte perché la competizione è molto serrata. Ho però piena fiducia che ci possiamo riuscire e mi auguro che domani saremo in grado di giocarcela nelle prime posizioni del gruppo.

Charles Leclerc #16

Mi sono divertito parecchio guidare a Losail: è una bella pista. Trovo sempre interessanti i cambiamenti e mi piace quando ci sono delle novità nel calendario.

Oggi abbiamo messo insieme un bel po’ di giri con le due vetture, e questo ci ha permesso di conoscere meglio le caratteristiche del circuito e di raccogliere quanti più dati possibile.

Ora ci concentreremo soprattutto sulla qualifica visto che i nostri long run sono già piuttosto buoni. Per il giro secco sarà fondamentale riuscire a bilanciare il più possibile il primo e l’ultimo settore così da limitare il surriscaldamento delle gomme causato dalle alte temperature che qui sono la norma.