Prove libere 1: Carlos e Charles quarto e tredicesimo

Carlos Sainz e Charles Leclec hanno ottenuto il quarto e il tredicesimo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda. La sessione è stata condizionata da pioggia e vento, anche se l’asfalto si è asciugato a partire da metà turno con il cessare della precipitazione e il permanere del vento.

30 giri. Carlos Sainz è stato il primo dei due ferraristi a scendere in pista, con gomme da bagnato estremo, ma lo spagnolo è rientrato dopo due passaggi senza aver fatto segnare alcun tempo. Poco dopo è stato imitato da Charles che però ha fatto anche segnare un riferimento cronometrico, per la precisione 1’26”111. A venti minuti dal termine della sessione entrambi i piloti sono scesi in pista con pneumatici Intermedi alla luce del fatto che la pioggia è cessata e su Zandvoort è arrivato il sole. Carlos ha ottenuto 1’21”320, mentre Charles non ha fatto segnare un tempo preferendo rientrare in attesa che il circuito si asciugasse del tutto. Negli ultimi dieci minuti sia Sainz che Leclerc hanno montato gomme Medium con le quali hanno centrato rispettivamente 1’13”074 e 1’14”306. Nel complesso lo spagnolo e il monegasco hanno completato 15 giri ciascuno.