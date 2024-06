Charles: “Qui il pilota fa ancora la differenza”

Charles Leclerc è deciso a sfatare il tabù del Gran Premio di Monaco, la gara di casa sulla quale non è mai riuscito a salire nemmeno sul podio: “Ma ormai essere tra i primi tre non mi basta più, ce la metterò tutta per vincere”, ha detto nel corso della conferenza stampa FIA.

Qualifica fondamentale. E per vincere a Monte Carlo è basilare partire davanti, possibilmente dalla pole position: “Con queste vetture sorpassare è sempre più difficile, per cui mi aspetto una lotta serratissima per la il primo posto al sabato. Fin qui non siamo mai riusciti ad essere i più veloci in qualifica ma credo che questa sia una pista sulla quale il pilota può ancora fare la differenza e trovare quei centesimi che possono valere la posizione al palo”.

I segreti della pista. Charles sa cosa serve per primeggiare a Monaco al sabato, visto che ha già ottenuto due volte la pole position sui 3.337 metri del circuito del Principato (nel 2021 e nel 2022): “La chiave è girare quanto più possibile, come si farebbe in un kartodromo, e prendere sempre più confidenza fino ad arrivare al punto di affrontare certe curve quasi in automatico. In quel momento sei al massimo del potenziale tuo e della vettura e si può ottenere quel giro senza respiro che serve per mettersi davanti a tutti. È molto importante iniziare il weekend al meglio fin dalle prove libere del venerdì”.