Competitivi in un gruppo molto serrato

Il venerdì del Gran Premio di Monaco della Scuderia Ferrari ha visto Charles Leclerc e Carlos Sainz lavorare a fondo provando tutte le mescole a disposizione soprattutto pensando alla qualifica di domani, fase più che mai cruciale nella corsa del Principato, data la difficoltà nell’effettuare sorpassi. Carlos ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione, mentre nel turno pomeridiano le due SF-23 si sono piazzate al secondo e terzo posto – in una classifica serratissima – con Charles davanti al compago di squadra di una manciata di millesimi lasciando presagire quello che sarà la qualifica di domani.

FP1. Nella sessione inaugurale Sainz e Leclerc sono scesi in pista con gomme Medium – sola mescola usata in questo turno – iniziando a prendere confidenza con la pista e a lavorare sulla messa a punto. Dopo aver cambiato le gomme, entrambi hanno ottenuto i propri migliori tempi, Carlos in 1’13”372 – miglior riscontro assoluto – e Charles in 1’14”093. Sainz nel complesso ha percorso 26 tornate, Leclerc 24.

FP2. All’inizio del secondo turno le due SF-23 sono uscite dai box con gomme Hard con le quali Charles ha percorso 14 giri, due in più di Carlos. I due sono poi tornati in pista con gomme Soft per simulare la qualifica. Charles con quella mescola ha ottenuto 1’12”527, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’12”569 prima di finire contro le barriere alla seconda chicane delle piscine innescando la bandiera rossa quando mancavano una ventina di minuti al termine. Nel complesso 33 giri per Charles, mentre Carlos ne ha completati 22. Domani alle 12.30 è in programma l’ultima ora di prove libere nelle quali la squadra lavorerà sia per rifinire la preparazione in vista della qualifica delle 16 che in previsione della gara di domenica.





Charles Leclerc #16

È stata una giornata complicata perché la vettura non si comporta ancora esattamente come vorremmo. Abbiamo bisogno di guardare bene i dati e lavorare ancora sull’assetto della macchina per fare in modo di avere il giusto feeling per domani. Non abbiamo provato ancora niente per la gara perché qui la qualifica è fondamentale e va preparata nel miglior modo possibile.





Carlos Sainz #55

In generale direi che la giornata è stata positiva visto che siamo stati competitivi in entrambe le sessioni e ho sentito bene la vettura in pista. Ci sono ancora un paio di cose che voglio provare domani a livello di set-up per cercare di migliorare ancora, ma nel complesso direi che siamo abbastanza competitivi. Ovviamente non è stato ideale chiudere la seconda sessione in quel modo, ma ho fatto un piccolo errore di valutazione mentre stavo cercando il limite. Chiedo scusa ai meccanici per il lavoro extra.