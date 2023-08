Prove libere 1: Carlos miglior tempo, Charles quinto

Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, mentre Charles Leclerc ha fatto segnare il quinto crono.

50 giri. Charles e Carlos sono scesi in pista con gomme Medium – mescola usata per tutta la sessione – iniziando a prendere confidenza con la pista. Il monegasco ha fatto segnare 1’15”931, mentre Carlos ha staccato 1’16”240, poi migliorato in 1’15”198. Charles dopo essersi fermato per una regolazione ha migliorato scendendo a 1’15”037 e poi a 1’14”562. Poco dopo anche Carlos è riuscito ad andare sotto la barriera dell’1’15” centrando 1’14”401 e poi 1’14”245. Leclerc e Sainz sono dunque rientrati ai box per ulteriori regolazioni, mentre la sessione è stata sospesa con bandiera rossa per pulire la pista dopo l’urto contro le barriere di Nico Hülkenberg alla chicane dopo il tunnel. Alla ripartenza Carlos e Charles sono usciti con due treni di gomme nuove migliorandosi 1’13”690 e 1’14”093. Sainz è poi sceso a 1’13”372, mentre Leclerc non è riuscito a migliorarsi a causa della bandiera rossa provocata da Alexander Albon in curva 1. Sainz nel complesso ha percorso 26 tornate, Leclerc 24.