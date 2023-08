Carlos: “Ho sempre buone sensazioni a Monte Carlo”

“Ho sempre buone sensazioni a Monaco: negli ultimi due anni sono sempre arrivato secondo qui, si tratta solo di migliorare di una posizione…”, ha scherzato Carlos Sainz nel presentarsi davanti ai giornalisti nel paddock del Gran Premio di Monaco. Il pilota spagnolo ama il circuito del Principato e non vede l’ora di scendere in pista: “Nelle scorse edizioni come squadra siamo sempre andati forte qui, e aspetto di calarmi in abitacolo per verificare se anche con la SF-23 sarà lo stesso. Certo i favoriti sono altri, ma al sabato in questa stagione siamo sempre stati piuttosto competitivi”.

Preparazione. Carlos ha lavorato per Monaco anche al simulatore la scorsa settimana: “Di sicuro avrei preferito correre a Imola, ma purtroppo cancellare la corsa era l’unica cosa da fare visto il livello di devastazione raggiunto in Romagna. L’annullamento è arrivato mercoledì e dunque a Maranello abbiamo subito iniziato a preparare questo fine settimana nel quale ogni dettaglio può fare la differenza”. Carlos ha minimizzato anche le conseguenze dello scontro di gioco nella partita di calcio benefica World Stars Football Match giocata a Monte Carlo martedì sera: “Si è trattato solo di una botta. Ho preso un po’ di antidolorifici e sono prontissimo a salire in macchina. Per farmi saltare questa gara mi sarebbe dovuto passare sopra un camion…”