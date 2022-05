Quali recap: Charles-Carlos. Prima fila Ferrari

Temperature: aria 28°, asfalto 46°

Q1. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft e carburante per tutto il turno. Lo spagnolo comincia con 1’13”292, mentre Charles non va oltre 1’14”892, ma scende subito a 1’12”939 e poi 1’12”569. Carlos scende invece a 1’12”616. A due minuti dal termine Yuki Tsunoda innesca una bandiera rossa. Alla ripresa le due Ferrari restano in garage.

Q2. Le due F1-75 escono con gomme Soft nuove. Carlos ottiene 1’12”074, Charles 1’12”092. Entrambi si migliorano a 1’11”864 e 1’12”074, poi rientrano per un nuovo treno di Soft ma non si migliorano più. Entrambi avanzano al Q3.

Q3. Charles va in pista per primo e stabilisce un ottimo 1’11”376. Carlos ferma i cronometri a 1’11”601. Le due Ferrari sono ai primi due posti. Dopo aver montato un nuovo set di Soft Leclerc e Sainz si lanciano di nuovo in pista. Charles sta migliorando ma un testacoda di Sergio Perez causa una bandiera rossa. Carlos non riesce ad evitare il messicano e colpisce la sua Red Bull. La bandiera rossa congela le posizioni: la prima fila per domani è tutta Ferrari, per la sessantottesima volta nella storia.