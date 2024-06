Un sabato di nuovo in forma

La Scuderia Ferrari HP ha ritrovato la forma di inizio stagione in qualifica: dopo l’incoraggiante prova di ieri nella Sprint Qualifying, oggi Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono dimostrati protagonisti nella serratissima lotta per lo schieramento di partenza del Gran Premio di Miami che prenderà il via domani alle 16 locali (22 CET). Charles ha infatti confermato la seconda posizione del venerdì alle spalle della pole di Max Verstappen, mentre Carlos ha ottenuto il terzo tempo che probabilmente già ieri sarebbe potuto essere alla sua portata.

Q3. Pur dovendo lottare con condizioni di aderenza molto precarie, con vento variabile e temperature asfalto particolarmente elevate, Leclerc e Sainz sono stati brillanti già in Q1 e Q2 riuscendo a condurre una gestione oculata delle gomme e stabilendo tempi molto competitivi anche con pneumatici usati. Entrambi sono arrivati dunque senza problemi all’ultima fase nella quale hanno potuto disporre di due treni nuovi di gomme Soft. Al primo tentativo Charles ha ottenuto 1’27”382, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’27”455, tempi validi per la seconda e la terza posizione alle spalle di Verstappen. Come l’olandese e diversi altri piloti, una volta cambiate le gomme nessuno dei due è più riuscito a migliorare e così la classifica non è più mutata.

Sprint Race. Alle 12 in punto (18 CEST) questa mattina aveva preso il via la Sprint Race, utilizzata da tutti i team per raccogliere informazioni sul passo gara che torneranno utili domani. Le Ferrari sono partite con gomme Medium nuove e per poco Charles al via non è riuscito a sopravanzare Verstappen. Carlos è invece rimasto in quinta posizione e allo spagnolo è risultato impossibile scavalcare Daniel Ricciardo per la quarta piazza, nonostante sia stato col fiato sul collo dell’australiano fino alla bandiera a scacchi. Le posizioni sono quindi rimaste le stesse del via con Leclerc secondo e Sainz quinto, piazzamenti che hanno così portato alla Scuderia Ferrari HP i primi 12 punti del weekend e della partnership appena cominciata.





Charles Leclerc #16

In qualifica mi sono trovato subito a mio agio con la monoposto: non abbiamo cambiato molto da stamattina, solo qualche ottimizzazione di assetto, e tutto considerato siamo messi bene. In pochi sono riusciti a migliorarsi nell’ultimo tentativo in Q3, quindi la seconda posizione sullo schieramento è un buon risultato e domani spingeremo al massimo per puntare alla vittoria in gara.

Nella Sprint Race sono riuscito a partire bene: mi sono trovato all’interno in curva 1 ma ho preferito non rischiare troppo per non compromettere la vettura in vista delle qualifiche. Sia Max (Verstappen) sia io abbiamo frenato molto tardi e lui è riuscito a mantenere la prima posizione. Se non altro è stato un buon test in vista di domani.

Carlos Sainz #55

Non possiamo essere scontenti della prestazione di oggi. Questo è un circuito sempre piuttosto insidioso, scivoloso in alcuni settori e nel quale i pneumatici sono spesso al limite del surriscaldamento. Siamo in buona posizione per combattere con le Red Bull e faremo il massimo per ottenere il miglior risultato in gara. Non vedo l’ora che sia domani!

Fred Vasseur Team Principal Scuderia Ferrari HP

Secondo e terzo tempo alle spalle della pole di Verstappen e subito davanti alla seconda Red Bull: alla fine è un buon risultato. Ma non possiamo nascondere un po’ di frustrazione, perché speravamo di ottenere addirittura qualcosa di più. Purtroppo però nell’ultima parte della qualifica è stato difficile per chiunque mettere insieme un giro davvero buono con le gomme Soft. Eravamo tutti al limite ed era facile, provando a spingere ancora di più, andare oltre il limite. Il dato davvero positivo è che siamo stati bravi a preparare al meglio il giro veloce, come del resto era avvenuto già ieri.

Per il Gran Premio, il nostro ritmo gara sembra leggermente meno veloce di quello di Max Verstappen e sarà quindi basilare mettere insieme un buon primo giro per trovarsi nella posizione migliore quando si potrà iniziare a utilizzare il DRS, che su questo circuito offre un vantaggio importante. Alla fine molto dipenderà dal degrado gomme e da questo punto di vista abbiamo raccolto dati preziosi nella Sprint Race di oggi. Concludiamo il sabato con 12 punti conquistati: non male, ma i punti pesanti saranno quelli della gara di domani e per quelli daremo il massimo.