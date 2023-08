Quali recap: Carlos terzo, Charles settimo

Al Miami International Autodrome le temperature sono scese leggermente rispetto alle prove libere 3: l’aria è a 29 gardi; l’asfalto a 47.

Q1. Charles e Carlos iniziano con gomme Soft nuove e al primo tentativo ottengono 1’28”422 e 1’28”732 rispettivamente, migliorandosi subito in 1’27”895 e 1’28”130. All’ultimo tentativo Sainz ottiene 1’27”686, mentre Charles ferma i cronometri a 1’27”713. Entrambi accedono al Q2.

Q2. Charles e Carlos attendono qualche minuto prima di scendere in piste e lo fanno con gomme Soft nuove. Il monegasco ottiene 1’27”514, lo spagnolo 1’27”148, tempo che basta per passare il turno. Charles invece si migliora scendendo a 1’26”964, e anche lui accede al Q3.

Q3. Due treni nuovi di gomme Soft sia per Charles che per Carlos nella fase decisiva della qualifica. Al primo tentativo Charles tocca il muro in curva 16 e non va oltre 1’27”861, mentre Carlos ottiene 1’27”349. Tutti i piloti si rilanciano, ma Charles esce di pista in curva 7 e innesca la bandiera rossa. La sessione non riprende. Carlos partirà terzo, Charles settimo.