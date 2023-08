Race recap: Carlos quinto, Charles settimo

Cielo nuvoloso, pista asciutta: aria 26°; asfalto 34°

Partenza. Al via Carlos mantiene la terza posizione, mentre Charles a metà giro supera Kevin Magnussen e sale al sesto posto.

Giro 2. Charles viene sorpassato da Magnussen, ma risponde al sorpasso sul lungo rettilineo dopo curva 16. Sul traguardo il danese risporpassa il monegasco e ne approfitta anche Max Verstappen. Carlos terzo, Charles ottavo.

Giro 14. Verstappen continua la sua rimonta scavalcando George Russell e Pierre Gasly andando a raggiungere anche Sainz e scavalcandolo. Carlos quarto, Charlessettimo dopo lo stop di Magnussen per il cambio gomme.

Giro 18. Leclerc rientra per passare da gomme Medium ad Hard in 2.6 secondi. È 15°.

Giro 19. Si ferma anche Carlos per la stessa operazione. Riparte in 2.2 ed è 7°, ma al giro dopo scavalca Lewis Hamilton per il sesto posto.

Giro 21. Sainz supera Nicol Hulkenberg e sale quinto.

Giro 23. Arriva una penalità di 5 secondi per Carlos che in pitlane ha superato il limite di velocità. Si ferma Alexander Albon per il cambio gomme e Charles sale 14°.

Giro 25. Fernando Alonso si ferma per il cambio gomme ed esce dietro a Carlos, che sale quarto alle spalle di Esteban Ocon.

Giro 27. Alonso supera Sainz per il quarto posto, mentre Leclerc scavalca Guanyu Zhou per il 13° posto.

Giro 30. Carlos supera Ocon e sale quarto.

Giro 34. Hulkenberg si ferma ai box e Charles sale 12°, mentre Carlos commette un errore e cede di nuovo la posizione ad Ocon, salvo riprendersela al passaggio successivo.

Giro 37. Continua la lotta di Leclerc con Magnussen per il decimo posto che finalmente al giro 38 diventa del monegasco. Al giro successivo Russell passa Carlos, mentre Hamilton si ferma e cede il nono posto a Charles.

Giro 41. Si ferma ai box Ocon e Charles sale ottavo.

Giro 43. Si ferma anche Lance Stroll e Leclerc sale settimo.

Giro 53. Leclerc passa Gasly e sale sesto alle spalle di Carlos.

Giro 55. Hamilton passa Leclerc che torna settimo.

Bandiera a scacchi. Finisce così, con Carlos quinto e Charles settimo. Prossimo appuntamento fra due settimane a Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.