Quali recap: Leclerc-Sainz, prima fila tutta Ferrari!

Temperature: aria 34°; asfalto 51°

Q1. Carlos e Charles scendono in pista con gomme Soft e ottengono rispettivamente 1’30”858 e 1’31”349. I due continuano a girare e si migliorano: 1’30”079 per lo spagnolo e 1’29”474 per il monegasco che si mette in testa alla classifica. Entrambi accedono alla fase successiva.

Q2. Leclerc e Sainz scendono in pista con gomme Soft usate ottenendo subito 1’29”754 e 1’29”729. Quindi rientrano ai box per passare a un set di Soft nuove ciascuno. Leclerc ferma i cronometri a 1’29”130 e si mette in testa alla classifica, mentre Sainz non migliora. Il tempo fatto inizialmente è comunque sufficiente per passare il turno come quarto.

Q3. Charles e Carlos scendono in pista con un treno di gomme Soft nuovo. Al primo tentativo Charles ottiene 1’29”055, mentre Carlos 1’29”071. Le Ferrari F1-75 sono seconda e terza. Si rientra ai box per cambiare le gomme e tornare all’attacco della prima posizione. Leclerc è semplicemente perfetto e in 1’28”796 conquista la dodicesima pole position della stagione della carriera, come Sebastian Vettel in Ferrari. Carlos in 1’28”986 è secondo: la Scuderia monopolizza la prima fila per la sessantaseiesima volta nella storia.