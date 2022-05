Libere 2: Charles secondo, Carlos undicesimo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e l’undicesimo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Miami.

30 giri. Sia Charles che Carlos hanno iniziato a girare con gomme Medium continuando a prendere confidenza con le varie sezioni della pista. Con questa mescola i due hanno ottenuto come migliori prestazioni in 1’31”131 e 1’30”964 che è rimasto il tempo di riferimento con questa mescola nonché il quello di giornata per lo spagnolo che è finito in testacoda in curva 14-15 danneggiando la vettura nel contatto con le barriere e causando la sospensione della sessione con la bandiera rossa.

Dopo la ripresa, Charles è tornato in pista con gomme Soft con le quali ha fermato i cronometri a 1’30”044, secondo miglior tempo. Nel finale del turno, dopo una nuova sospensione causata da Nicholas Latifi, il monegasco ha completato alcuni giri con maggiore carico di carburante e gomme Medium. Per lui 21 giri, nove quelli compiuti da Sainz. Domani le qualifiche sono in programma alle ore 16 (22 CET), precedute alle 13 (19 CET) dall’ultima sessione di libere.