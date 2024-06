Charles: “Caricato dalla passione e dall’energia di Città del Messico”

Charles Leclerc è arrivato nel paddock di Città del Messico desideroso di rifarsi dopo la squalifica della sua SF-23 nel Gran Premio degli Stati Uniti: “Purtroppo le regole sono regole e ora ci concentriamo al massimo per fare bene qui. Sono arrivato martedì e come ogni anno riscopro con piacere quanta passione ed energia il popolo messicano abbia per la Formula 1“.



Obiettivi. Leclerc ha le idee chiare su come sfruttare le ultime gare della stagione: “Ci devono servire soprattutto per migliorare in vista dell’anno prossimo, quando contiamo di essere più competitivi. Certo, stiamo anche vivendo una bella lotta per il secondo posto tra i Costruttori e sarebbe bello centrare quell’obiettivo”. Charles ha aggiunto: “Credo che se riusciamo a mettere tutto insieme possiamo portare a casa un buon bottino di punti qui a Città del Messico. Abbiamo visto come nell’ultimo periodo il potenziale della vettura sia più facile da sfruttare e questo ci ha permesso di essere più costanti nelle prestazioni. Ad Austin abbiamo sbagliato alcune cose, anche dal punto di vista strategico, e ne abbiamo pagato le conseguenze, ma credo ci sia il potenziale per lottare con i nostri diretti rivali anche qui”. Non si è visto nel paddock Carlos Sainz, che questa mattina non si sentiva bene ma è atteso domani regolarmente in pista.