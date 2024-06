Prove Libere 3: Charles e Carlos 16° e 17°

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il 16° e il 17° posto nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ma i due piloti della Scuderia non hanno avuto modo di tentare l’attacco al tempo con gomme Soft a causa della sospensione della sessione a quattro minuti dal termine.

43 giri. Charles e Carlos hanno iniziato la giornata con gomme Medium nuove con le quali hanno ottenuto al primo tentativo 1’36”508 e 1’37”081. I due hanno continuato a girare e lo spagnolo è sceso a 1’35”939, imitato poco dopo dal compagno in 1’35”908. Nella fase centrale su entrambe le SF-23 è stato caricato carburante per girare in configurazione gara prima di montare pneumatici Soft per i minuti finali. Tuttavia, a causa di una bandiera rossa innescata da Alex Albon, né Charles, né Carlos hanno avuto modo di migliorarsi terminando al 16° e 17° posto con, rispettivamente, 22 e 21 giri all’attivo.