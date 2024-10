Prove libere 3: Charles terzo, Carlos settimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il terzo e il settimo tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza.

42 giri. Charles e Carlos hanno montato da subito gomme Soft ottenendo rispettivamente 1’20”614 e 1’20”742. Le due SF-24 sono dunque rientrate ai box per delle regolazioni per poi tornare in pista e migliorare i rispettivi riscontri cronometrici: Sainz è sceso a 1’20”463, Leclerc a 1’20”565, poi migliorato a 1’20”226. Nel finale entrambi i piloti hanno montato un nuovo set di Soft con le quali nessuno dei due è riuscito ulteriormente a migliorarsi. Charles ha percorso 22 giri, Carlos 20.