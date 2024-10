Prove libere 2: Carlos terzo, Charles quinto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e il quinto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza.

53 giri. Charles e Carlos hanno iniziato anche il secondo turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto 1’21”199 e 1’21”264. I due sono poi passati a pneumatici Soft con i quali Sainz ha stabilito il suo miglior tempo in 1’20”841, mentre Leclerc ha ottenuto 1’20”892. Poco dopo la sessione è stata sospesa con bandiera rossa a causa dell’uscita di pista di Kevin Magnussen alla seconda curva di Lesmo. Alla ripresa del turno entrambe le Ferrari sono tornate sulle gomme Medium di inizio turno per provare con carico di carburante a bordo. Leclerc nel complesso ha percorso 26 giri, mentre Sainz, che nel finale ha rimontato le Soft usate in precedenza, ne ha completati 27.