Prove libere 1: Charles secondo, Carlos quarto

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il secondo tempo con Charles Leclerc e il quarto con Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza.

47 giri. Carlos e Charles hanno iniziato il lavoro con gomme Medium tenendole in macchina anche dopo la sospensione con bandiera rossa a causa dell’incidente di Andrea Kimi Antonelli alla Parabolica. Sainz ha ottenuto 1’22”511, Leclerc 1’23”023. Nella fase centrale del turno sulle due SF-24 sono stati montati pneumatici Soft con i quali Charles ha fatto segnare il secondo tempo in 1’21”904, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’22”126. Nel finale su entrambe le vetture è stato caricato carburante per girare in configurazione gara con le gomme Medium di inizio sessione. Charles in totale ha percorso 23 giri, uno in meno del compagno di squadra.