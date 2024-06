Charles: “Daremo il massimo davanti ai nostri tifosi”

Charles Leclerc è arrivato nel paddock di Monza sfoggiando con orgoglio la divisa speciale realizzata per il Gran Premio d’Italia: “Questa è una gara davvero unica per me. Avere la possibilità di correre davanti ai nostri tifosi e sentirne l’affetto fin da quando si esce dall’hotel mi dona una carica extra e sono pronto a dare il massimo per farli felici. Anche il fatto che abbiamo delle divise dedicate per questa gara è una bella cosa, il logo con la effe lunga, mi piace moltissimo e sottolinea come questo Gran Premio sia diverso dagli altri anche per la nostra azienda”.

Competitività. Il monegasco si è detto convinto di poter avere una buona gara: “Questa pista è più simile a Spa-Francorchamps, dove sono salito sul podio, che a Zandvoort o a Budapest, e questo mi rende più fiducioso. Detto questo i valori in campo sono molto ravvicinati per cui è fondamentale non sbagliare nulla per poter massimizzare il risultato. Lavoreremo sodo nelle libere per ottimizzare il nostro pacchetto, e poi vedremo come si metteranno le cose. In qualifica spesso il gioco di scia ha un ruolo e per questo si tratta di una sessione con molte insidie. La gara invece scivola via in pochissimo tempo, viste le caratteristiche del circuito. Facciamo un passo alla volta e concentriamoci su noi stessi per estrarre il massimo del potenziale”.